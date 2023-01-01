250 Haiti gurdusundan Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile HTG → CAD çevirin

250 htg
2,50 cad

1.00000 HTG = 0.01002 CAD

18:18 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

HTG → CAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HTG → 0 CAD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.0565587.78341.434371.644050.967818.4151
1GBP1.153611.21885101.2681.654711.89661.1164621.2439
1USD0.946450.820446183.08491.35761.556060.91617.4295
1INR0.01139170.009874780.012035910.01633990.01872850.01102490.209779

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Haiti gurdusundan Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Haiti gurdusu

HTG → USD

HTG → SGD

HTG → ZAR

HTG → CAD

HTG → GBP

HTG → INR

HTG → EUR

HTG → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Kanada Doları
1 HTG0.01002 CAD
5 HTG0.05010 CAD
10 HTG0.10019 CAD
20 HTG0.20038 CAD
50 HTG0.50096 CAD
100 HTG1.00192 CAD
250 HTG2.50480 CAD
500 HTG5.00960 CAD
1000 HTG10.01920 CAD
2000 HTG20.03840 CAD
5000 HTG50.09600 CAD
10000 HTG100.19200 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Haiti Gurdusu
1 CAD99.80850 HTG
5 CAD499.04250 HTG
10 CAD998.08500 HTG
20 CAD1996.17000 HTG
50 CAD4990.42500 HTG
100 CAD9980.85000 HTG
250 CAD24952.12500 HTG
500 CAD49904.25000 HTG
1000 CAD99808.50000 HTG
2000 CAD199617.00000 HTG
5000 CAD499042.50000 HTG
10000 CAD998085.00000 HTG