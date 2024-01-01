Honduras lempirasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile HNL → OMR çevirin

1.000 hnl
15,600 omr

1.00000 HNL = 0.01560 OMR

05:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853771.0728589.05411.453121.653850.94962518.3351
1 GBP1.1712811.25655104.3021.701931.937031.1122721.4746
1 USD0.93210.79583183.0071.354451.541540.8851517.0901
1 INR0.01122910.00958750.012047210.01631730.01857130.01066360.205887

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Honduras lempirasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Honduras lempirası için en iyi döviz çiftleri

HNL → USD

HNL → EUR

HNL → GBP

HNL → INR

HNL → JPY

HNL → RUB

HNL → AUD

HNL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Umman Riyali
1 HNL0.01560 OMR
5 HNL0.07800 OMR
10 HNL0.15600 OMR
20 HNL0.31199 OMR
50 HNL0.77998 OMR
100 HNL1.55996 OMR
250 HNL3.89990 OMR
500 HNL7.79980 OMR
1000 HNL15.59960 OMR
2000 HNL31.19920 OMR
5000 HNL77.99800 OMR
10000 HNL155.99600 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Honduras Lempirası
1 OMR64.10420 HNL
5 OMR320.52100 HNL
10 OMR641.04200 HNL
20 OMR1282.08400 HNL
50 OMR3205.21000 HNL
100 OMR6410.42000 HNL
250 OMR16026.05000 HNL
500 OMR32052.10000 HNL
1000 OMR64104.20000 HNL
2000 OMR128208.40000 HNL
5000 OMR320521.00000 HNL
10000 OMR641042.00000 HNL