500 Honduras lempirasından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile HNL → NOK çevirin

500 hnl
216,21 nok

1.00000 HNL = 0.43241 NOK

15:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

HNL → NOK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HNL → 0 NOK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.058387.92871.43231.641160.967318.4382
1GBP1.1539311.22125101.4671.652841.893851.116221.2772
1USD0.94490.818833183.08491.35341.550750.91417.4225
1INR0.01137280.009855380.012035910.01628940.01866460.01100080.209695

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Honduras lempirasından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Honduras lempirası

HNL → USD

HNL → EUR

HNL → GBP

HNL → INR

HNL → JPY

HNL → RUB

HNL → AUD

HNL → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Norveç Kronu
1 HNL0.43241 NOK
5 HNL2.16207 NOK
10 HNL4.32414 NOK
20 HNL8.64828 NOK
50 HNL21.62070 NOK
100 HNL43.24140 NOK
250 HNL108.10350 NOK
500 HNL216.20700 NOK
1000 HNL432.41400 NOK
2000 HNL864.82800 NOK
5000 HNL2162.07000 NOK
10000 HNL4324.14000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Honduras Lempirası
1 NOK2.31260 HNL
5 NOK11.56300 HNL
10 NOK23.12600 HNL
20 NOK46.25200 HNL
50 NOK115.63000 HNL
100 NOK231.26000 HNL
250 NOK578.15000 HNL
500 NOK1156.30000 HNL
1000 NOK2312.60000 HNL
2000 NOK4625.20000 HNL
5000 NOK11563.00000 HNL
10000 NOK23126.00000 HNL