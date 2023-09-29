100 Hong Kong dolarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile HKD → USD çevirin

100 hkd
12,77 usd

1.00000 HKD = 0.12770 USD

12:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

HKD → USD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HKD → 0 USD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86461.060388.03141.424351.632490.966118.431
1GBP1.156611.22625101.8091.647281.887991.117421.3157
1USD0.943150.815494183.0251.343351.539650.911217.3828
1INR0.01135960.009822280.012044610.01618010.01854440.0109750.209368

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hong Kong doları

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Hong Kong Doları / ABD Doları
100 HKD12.77020 USD
200 HKD25.54040 USD
300 HKD38.31060 USD
500 HKD63.85100 USD
1000 HKD127.70200 USD
2000 HKD255.40400 USD
2500 HKD319.25500 USD
3000 HKD383.10600 USD
4000 HKD510.80800 USD
5000 HKD638.51000 USD
10000 HKD1277.02000 USD
20000 HKD2554.04000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Hong Kong Doları
1 USD7.83075 HKD
5 USD39.15375 HKD
10 USD78.30750 HKD
20 USD156.61500 HKD
50 USD391.53750 HKD
100 USD783.07500 HKD
250 USD1957.68750 HKD
500 USD3915.37500 HKD
1000 USD7830.75000 HKD
2000 USD15661.50000 HKD
5000 USD39153.75000 HKD
10000 USD78307.50000 HKD