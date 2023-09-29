2000 Hong Kong dolarından Türk lirasına
Reel döviz kuru ile HKD → TRY çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Türk Lirası
|100 HKD
|350.18300 TRY
|200 HKD
|700.36600 TRY
|300 HKD
|1050.54900 TRY
|500 HKD
|1750.91500 TRY
|1000 HKD
|3501.83000 TRY
|2000 HKD
|7003.66000 TRY
|2500 HKD
|8754.57500 TRY
|3000 HKD
|10505.49000 TRY
|4000 HKD
|14007.32000 TRY
|5000 HKD
|17509.15000 TRY
|10000 HKD
|35018.30000 TRY
|20000 HKD
|70036.60000 TRY