2000 Hong Kong dolarından Türkmenistan manatına
Reel döviz kuru ile HKD → TMT çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Türkmenistan Manatı
|100 HKD
|44.62720 TMT
|200 HKD
|89.25440 TMT
|300 HKD
|133.88160 TMT
|500 HKD
|223.13600 TMT
|1000 HKD
|446.27200 TMT
|2000 HKD
|892.54400 TMT
|2500 HKD
|1115.68000 TMT
|3000 HKD
|1338.81600 TMT
|4000 HKD
|1785.08800 TMT
|5000 HKD
|2231.36000 TMT
|10000 HKD
|4462.72000 TMT
|20000 HKD
|8925.44000 TMT