2000 Hong Kong dolarından Peru Nuevo solüne
Reel döviz kuru ile HKD → PEN çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Peru Nuevo Solü
|100 HKD
|48.39300 PEN
|200 HKD
|96.78600 PEN
|300 HKD
|145.17900 PEN
|500 HKD
|241.96500 PEN
|1000 HKD
|483.93000 PEN
|2000 HKD
|967.86000 PEN
|2500 HKD
|1209.82500 PEN
|3000 HKD
|1451.79000 PEN
|4000 HKD
|1935.72000 PEN
|5000 HKD
|2419.65000 PEN
|10000 HKD
|4839.30000 PEN
|20000 HKD
|9678.60000 PEN