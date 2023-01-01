100 Hong Kong dolarından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile HKD → GMD çevirin

100 hkd
835,19 gmd

1.00000 HKD = 8.35185 GMD

12:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

HKD → GMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HKD → 0 GMD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864951.0603588.04781.424421.633440.966918.4369
1GBP1.1561411.2262101.8191.647221.888931.1178721.3207
1USD0.943050.815528183.03651.343351.540480.911717.3876
1INR0.01135750.009821320.012042910.01617780.01855180.01097950.209397

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hong Kong doları

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Gambiya Dalaşı
100 HKD835.18500 GMD
200 HKD1670.37000 GMD
300 HKD2505.55500 GMD
500 HKD4175.92500 GMD
1000 HKD8351.85000 GMD
2000 HKD16703.70000 GMD
2500 HKD20879.62500 GMD
3000 HKD25055.55000 GMD
4000 HKD33407.40000 GMD
5000 HKD41759.25000 GMD
10000 HKD83518.50000 GMD
20000 HKD167037.00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Hong Kong Doları
1 GMD0.11973 HKD
5 GMD0.59867 HKD
10 GMD1.19734 HKD
20 GMD2.39468 HKD
50 GMD5.98670 HKD
100 GMD11.97340 HKD
250 GMD29.93350 HKD
500 GMD59.86700 HKD
1000 GMD119.73400 HKD
2000 GMD239.46800 HKD
5000 GMD598.67000 HKD
10000 GMD1197.34000 HKD