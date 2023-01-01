bin Hong Kong dolarından Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile HKD → GGP çevirin

1000 hkd
101.05 ggp

1.00000 HKD = 0.10105 GGP

10:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86511.0972591.42881.490121.655980.9627518.8268
1 GBP1.1559411.2684105.691.722551.914281.1128821.7635
1 USD0.911350.788395183.32541.358051.509210.877417.1582
1 INR0.01093750.009461640.012001110.01629820.01811220.01052980.205918

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Guernsey poundu
100 HKD10.10480 GGP
200 HKD20.20960 GGP
300 HKD30.31440 GGP
500 HKD50.52400 GGP
1000 HKD101.04800 GGP
2000 HKD202.09600 GGP
2500 HKD252.62000 GGP
3000 HKD303.14400 GGP
4000 HKD404.19200 GGP
5000 HKD505.24000 GGP
10000 HKD1010.48000 GGP
20000 HKD2020.96000 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Hong Kong Doları
1 GGP9.89633 HKD
5 GGP49.48165 HKD
10 GGP98.96330 HKD
20 GGP197.92660 HKD
50 GGP494.81650 HKD
100 GGP989.63300 HKD
250 GGP2474.08250 HKD
500 GGP4948.16500 HKD
1000 GGP9896.33000 HKD
2000 GGP19792.66000 HKD
5000 GGP49481.65000 HKD
10000 GGP98963.30000 HKD