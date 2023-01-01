5000 Guyana dolarından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile GYD → XOF çevirin

5000 gyd
14853 xof

1.00000 GYD = 2.97063 XOF

11:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

GYD → XOF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GYD → 0 XOF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86441.059788.03781.423281.634080.966918.5225
1GBP1.1568711.2259101.8451.646511.890361.1185821.4275
1USD0.943650.815727183.0781.34311.542020.912417.479
1INR0.01135880.009818810.012036910.01616670.01856110.01098250.210393

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guyana dolarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guyana doları

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Guyana Doları / CFA Frangı BCEAO
1 GYD2.97063 XOF
5 GYD14.85315 XOF
10 GYD29.70630 XOF
20 GYD59.41260 XOF
50 GYD148.53150 XOF
100 GYD297.06300 XOF
250 GYD742.65750 XOF
500 GYD1485.31500 XOF
1000 GYD2970.63000 XOF
2000 GYD5941.26000 XOF
5000 GYD14853.15000 XOF
10000 GYD29706.30000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Guyana Doları
1 XOF0.33663 GYD
5 XOF1.68315 GYD
10 XOF3.36629 GYD
20 XOF6.73258 GYD
50 XOF16.83145 GYD
100 XOF33.66290 GYD
250 XOF84.15725 GYD
500 XOF168.31450 GYD
1000 XOF336.62900 GYD
2000 XOF673.25800 GYD
5000 XOF1683.14500 GYD
10000 XOF3366.29000 GYD