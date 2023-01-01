1 Guyana dolarından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile GYD → MYR çevirin

1 gyd
0.02 myr

1.00000 GYD = 0.02244 MYR

9:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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GYD → MYR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GYD → 0 MYR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86461.060388.05211.423561.633620.9669518.5057
1GBP1.156611.2264101.8461.646561.889531.1183821.4047
1USD0.943150.815395183.04451.34261.540710.91217.4533
1INR0.01135690.009818770.012041710.01616720.01855290.01098210.210168

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Guyana dolarından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guyana doları

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

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plane
Çevrim kurları Guyana Doları / Malezya Ringiti
1 GYD0.02244 MYR
5 GYD0.11221 MYR
10 GYD0.22442 MYR
20 GYD0.44884 MYR
50 GYD1.12211 MYR
100 GYD2.24422 MYR
250 GYD5.61055 MYR
500 GYD11.22110 MYR
1000 GYD22.44220 MYR
2000 GYD44.88440 MYR
5000 GYD112.21100 MYR
10000 GYD224.42200 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Guyana Doları
1 MYR44.55890 GYD
5 MYR222.79450 GYD
10 MYR445.58900 GYD
20 MYR891.17800 GYD
50 MYR2227.94500 GYD
100 MYR4455.89000 GYD
250 MYR11139.72500 GYD
500 MYR22279.45000 GYD
1000 MYR44558.90000 GYD
2000 MYR89117.80000 GYD
5000 MYR222794.50000 GYD
10000 MYR445589.00000 GYD