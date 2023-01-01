100 Guyana dolarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile GYD → JEP çevirin

100 gyd
0.38 jep

1.00000 GYD = 0.00377 JEP

10:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8651.097391.42991.490131.656050.9628518.8282
1 GBP1.1560711.26855105.6991.722691.91451.1131221.7667
1 USD0.911350.788302183.32261.3581.509210.8774517.1587
1 INR0.01093730.009460840.012001510.01629810.01811280.01053080.205931

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guyana dolarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guyana doları için en iyi döviz çiftleri

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guyana Doları / Jersey poundu
1 GYD0.00377 JEP
5 GYD0.01884 JEP
10 GYD0.03768 JEP
20 GYD0.07536 JEP
50 GYD0.18840 JEP
100 GYD0.37680 JEP
250 GYD0.94201 JEP
500 GYD1.88401 JEP
1000 GYD3.76803 JEP
2000 GYD7.53606 JEP
5000 GYD18.84015 JEP
10000 GYD37.68030 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Guyana Doları
1 JEP265.39100 GYD
5 JEP1326.95500 GYD
10 JEP2653.91000 GYD
20 JEP5307.82000 GYD
50 JEP13269.55000 GYD
100 JEP26539.10000 GYD
250 JEP66347.75000 GYD
500 JEP132695.50000 GYD
1000 JEP265391.00000 GYD
2000 JEP530782.00000 GYD
5000 JEP1326955.00000 GYD
10000 JEP2653910.00000 GYD