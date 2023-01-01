20 Guyana dolarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile GYD → ISK çevirin

20 gyd
13.06 isk

1.00000 GYD = 0.65285 ISK

10:51 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

GYD → ISK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GYD → 0 ISK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865051.0609588.10081.424331.632480.966618.4945
1GBP1.15611.2264101.841.646441.887061.1173921.3786
1USD0.942550.815395183.03951.34251.53870.911117.432
1INR0.01135060.009819360.012042510.0161670.01852970.01097190.209924

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guyana dolarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guyana doları

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Guyana Doları / İzlanda Kronu
1 GYD0.65285 ISK
5 GYD3.26423 ISK
10 GYD6.52845 ISK
20 GYD13.05690 ISK
50 GYD32.64225 ISK
100 GYD65.28450 ISK
250 GYD163.21125 ISK
500 GYD326.42250 ISK
1000 GYD652.84500 ISK
2000 GYD1305.69000 ISK
5000 GYD3264.22500 ISK
10000 GYD6528.45000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Guyana Doları
1 ISK1.53176 GYD
5 ISK7.65880 GYD
10 ISK15.31760 GYD
20 ISK30.63520 GYD
50 ISK76.58800 GYD
100 ISK153.17600 GYD
250 ISK382.94000 GYD
500 ISK765.88000 GYD
1000 ISK1531.76000 GYD
2000 ISK3063.52000 GYD
5000 ISK7658.80000 GYD
10000 ISK15317.60000 GYD