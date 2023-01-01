1 Guyana dolarından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile GYD → BHD çevirin

1 gyd
0.002 bhd

1.00000 GYD = 0.00180 BHD

22:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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GYD → BHD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GYD → 0 BHD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.061288.12131.424241.633370.966518.4975
1GBP1.155411.22615101.8191.645621.887261.116721.3727
1USD0.94230.815561183.03931.34211.539170.910817.4307
1INR0.0113480.009821380.012042510.01616220.01853550.01096830.209909

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Guyana dolarından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guyana doları

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

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Çevrim kurları Guyana Doları / Bahreyn Dinarı
1 GYD0.00180 BHD
5 GYD0.00900 BHD
10 GYD0.01800 BHD
20 GYD0.03600 BHD
50 GYD0.09000 BHD
100 GYD0.18001 BHD
250 GYD0.45001 BHD
500 GYD0.90003 BHD
1000 GYD1.80006 BHD
2000 GYD3.60012 BHD
5000 GYD9.00030 BHD
10000 GYD18.00060 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Guyana Doları
1 BHD555.53600 GYD
5 BHD2777.68000 GYD
10 BHD5555.36000 GYD
20 BHD11110.72000 GYD
50 BHD27776.80000 GYD
100 BHD55553.60000 GYD
250 BHD138884.00000 GYD
500 BHD277768.00000 GYD
1000 BHD555536.00000 GYD
2000 BHD1111072.00000 GYD
5000 BHD2777680.00000 GYD
10000 BHD5555360.00000 GYD