2000 Guatemala quetzalından Sri Lanka rupisine
Reel döviz kuru ile GTQ → LKR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Guatemala quetzalından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Sri Lanka Rupisi
|1 GTQ
|41.22140 LKR
|5 GTQ
|206.10700 LKR
|10 GTQ
|412.21400 LKR
|20 GTQ
|824.42800 LKR
|50 GTQ
|2061.07000 LKR
|100 GTQ
|4122.14000 LKR
|250 GTQ
|10305.35000 LKR
|500 GTQ
|20610.70000 LKR
|1000 GTQ
|41221.40000 LKR
|2000 GTQ
|82442.80000 LKR
|5000 GTQ
|206107.00000 LKR
|10000 GTQ
|412214.00000 LKR