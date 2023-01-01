10 Guatemala quetzalından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile GTQ → JOD çevirin

10 gtq
0,903 jod

1.00000 GTQ = 0.09031 JOD

9:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

GTQ → JOD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GTQ → 0 JOD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866351.060888.12651.425721.636030.965318.4982
1GBP1.1542711.2243101.7091.645461.888191.1142121.3493
1USD0.94270.816793183.07551.3441.542260.910117.438
1INR0.01134730.009831940.012037210.01617810.01856450.01095510.209905

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guatemala quetzalından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guatemala quetzalı

GTQ → USD

GTQ → EUR

GTQ → GBP

GTQ → INR

GTQ → JPY

GTQ → RUB

GTQ → AUD

GTQ → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Ürdün Dinarı
1 GTQ0.09031 JOD
5 GTQ0.45156 JOD
10 GTQ0.90312 JOD
20 GTQ1.80623 JOD
50 GTQ4.51558 JOD
100 GTQ9.03117 JOD
250 GTQ22.57793 JOD
500 GTQ45.15585 JOD
1000 GTQ90.31170 JOD
2000 GTQ180.62340 JOD
5000 GTQ451.55850 JOD
10000 GTQ903.11700 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Guatemala Quetzalı
1 JOD11.07280 GTQ
5 JOD55.36400 GTQ
10 JOD110.72800 GTQ
20 JOD221.45600 GTQ
50 JOD553.64000 GTQ
100 JOD1107.28000 GTQ
250 JOD2768.20000 GTQ
500 JOD5536.40000 GTQ
1000 JOD11072.80000 GTQ
2000 JOD22145.60000 GTQ
5000 JOD55364.00000 GTQ
10000 JOD110728.00000 GTQ