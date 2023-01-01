10 bin Guatemala quetzalından Kosta Rika kolonuna
Reel döviz kuru ile GTQ → CRC çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Guatemala quetzalından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Kosta Rika Kolonu
|1 GTQ
|68.01530 CRC
|5 GTQ
|340.07650 CRC
|10 GTQ
|680.15300 CRC
|20 GTQ
|1360.30600 CRC
|50 GTQ
|3400.76500 CRC
|100 GTQ
|6801.53000 CRC
|250 GTQ
|17003.82500 CRC
|500 GTQ
|34007.65000 CRC
|1000 GTQ
|68015.30000 CRC
|2000 GTQ
|136030.60000 CRC
|5000 GTQ
|340076.50000 CRC
|10000 GTQ
|680153.00000 CRC