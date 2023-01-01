10 bin Gine frangından Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile GNF → TTD çevirin

10.000 gnf
7,91 ttd

1.00000 GNF = 0.00079 TTD

8:19 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

GNF → TTD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 TTD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.060388.08441.4261.636520.965318.5274
1GBP1.1537411.22335101.631.645281.888181.113721.3765
1USD0.94310.817428183.0751.34491.543450.910417.4737
1INR0.01135270.009839630.012037310.0161890.0185790.01095880.210336

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gine frangından Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Gine Frangı / Trinidad ve Tobago Doları
1 GNF0.00079 TTD
5 GNF0.00395 TTD
10 GNF0.00791 TTD
20 GNF0.01581 TTD
50 GNF0.03953 TTD
100 GNF0.07905 TTD
250 GNF0.19763 TTD
500 GNF0.39526 TTD
1000 GNF0.79052 TTD
2000 GNF1.58104 TTD
5000 GNF3.95259 TTD
10000 GNF7.90518 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Gine Frangı
1 TTD1264.99000 GNF
5 TTD6324.95000 GNF
10 TTD12649.90000 GNF
20 TTD25299.80000 GNF
50 TTD63249.50000 GNF
100 TTD126499.00000 GNF
250 TTD316247.50000 GNF
500 TTD632495.00000 GNF
1000 TTD1264990.00000 GNF
2000 TTD2529980.00000 GNF
5000 TTD6324950.00000 GNF
10000 TTD12649900.00000 GNF