bin Gine frangından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile GNF → SEK çevirin

1.000 gnf
1,26 sek

1.00000 GNF = 0.00126 SEK

8:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

GNF → SEK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 SEK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866151.0688.07491.425541.636430.965218.5218
1GBP1.1545311.2238101.6851.645831.889311.1143621.3839
1USD0.94340.817127183.08951.344851.543810.910617.4734
1INR0.0113540.00983430.012035210.01618560.018580.01095930.210296

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gine frangından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Gine Frangı / İsveç Kronu
1 GNF0.00126 SEK
5 GNF0.00632 SEK
10 GNF0.01263 SEK
20 GNF0.02527 SEK
50 GNF0.06317 SEK
100 GNF0.12635 SEK
250 GNF0.31587 SEK
500 GNF0.63174 SEK
1000 GNF1.26347 SEK
2000 GNF2.52694 SEK
5000 GNF6.31735 SEK
10000 GNF12.63470 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Gine Frangı
1 SEK791.47000 GNF
5 SEK3957.35000 GNF
10 SEK7914.70000 GNF
20 SEK15829.40000 GNF
50 SEK39573.50000 GNF
100 SEK79147.00000 GNF
250 SEK197867.50000 GNF
500 SEK395735.00000 GNF
1000 SEK791470.00000 GNF
2000 SEK1582940.00000 GNF
5000 SEK3957350.00000 GNF
10000 SEK7914700.00000 GNF