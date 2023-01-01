1 Gine frangından Japon yenine
Reel döviz kuru ile GNF → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gine frangından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Japon Yeni / Gine Frangı
|100 JPY
|5777.06000 GNF
|1000 JPY
|57770.60000 GNF
|1500 JPY
|86655.90000 GNF
|2000 JPY
|115541.20000 GNF
|3000 JPY
|173311.80000 GNF
|5000 JPY
|288853.00000 GNF
|5400 JPY
|311961.24000 GNF
|10000 JPY
|577706.00000 GNF
|15000 JPY
|866559.00000 GNF
|20000 JPY
|1155412.00000 GNF
|25000 JPY
|1444265.00000 GNF
|30000 JPY
|1733118.00000 GNF