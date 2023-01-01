1 Gine frangından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile GNF → ISK çevirin

1 gnf
0,02 isk

1.00000 GNF = 0.01592 ISK

7:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

GNF → ISK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 ISK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.060488.07421.426241.636290.964918.4998
1GBP1.15511.2248101.7291.647361.889981.1144621.368
1USD0.943050.81646183.05751.3451.543090.909917.4461
1INR0.01135410.009830060.012039910.01619360.01857860.01095510.210048

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gine frangından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Gine Frangı / İzlanda Kronu
1 GNF0.01592 ISK
5 GNF0.07958 ISK
10 GNF0.15917 ISK
20 GNF0.31833 ISK
50 GNF0.79583 ISK
100 GNF1.59167 ISK
250 GNF3.97917 ISK
500 GNF7.95835 ISK
1000 GNF15.91670 ISK
2000 GNF31.83340 ISK
5000 GNF79.58350 ISK
10000 GNF159.16700 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Gine Frangı
1 ISK62.82700 GNF
5 ISK314.13500 GNF
10 ISK628.27000 GNF
20 ISK1256.54000 GNF
50 ISK3141.35000 GNF
100 ISK6282.70000 GNF
250 ISK15706.75000 GNF
500 ISK31413.50000 GNF
1000 ISK62827.00000 GNF
2000 ISK125654.00000 GNF
5000 ISK314135.00000 GNF
10000 ISK628270.00000 GNF