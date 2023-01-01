1 Gine frangından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile GNF → CHF çevirin

1 gnf
0,00 chf

1.00000 GNF = 0.00011 CHF

7:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

GNF → CHF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 CHF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86521.059387.99491.425391.636110.964718.4852
1GBP1.155811.2243101.7011.647421.890961.11521.3645
1USD0.9440.816793183.06891.34561.544520.910717.4504
1INR0.01136430.009832720.012038210.01619860.01859320.01096320.210071

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gine frangından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Gine Frangı / İsviçre Frangı
1 GNF0.00011 CHF
5 GNF0.00053 CHF
10 GNF0.00106 CHF
20 GNF0.00212 CHF
50 GNF0.00530 CHF
100 GNF0.01061 CHF
250 GNF0.02652 CHF
500 GNF0.05304 CHF
1000 GNF0.10608 CHF
2000 GNF0.21216 CHF
5000 GNF0.53040 CHF
10000 GNF1.06080 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Gine Frangı
1 CHF9426.81000 GNF
5 CHF47134.05000 GNF
10 CHF94268.10000 GNF
20 CHF188536.20000 GNF
50 CHF471340.50000 GNF
100 CHF942681.00000 GNF
250 CHF2356702.50000 GNF
500 CHF4713405.00000 GNF
1000 CHF9426810.00000 GNF
2000 CHF18853620.00000 GNF
5000 CHF47134050.00000 GNF
10000 CHF94268100.00000 GNF