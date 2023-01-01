bin Gine frangından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile GNF → CAD çevirin

1000 gnf
0.16 cad

1.00000 GNF = 0.00016 CAD

7:9 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

GNF → CAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 CAD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86521.059588.00471.425561.636040.964718.4903
1GBP1.155811.2245101.711.647561.890831.11521.3699
1USD0.943850.81666183.06251.34551.544160.910717.4519
1INR0.0113630.009831870.012039110.01619860.01859040.0109640.210106

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gine frangından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Gine Frangı / Kanada Doları
1 GNF0.00016 CAD
5 GNF0.00078 CAD
10 GNF0.00157 CAD
20 GNF0.00313 CAD
50 GNF0.00784 CAD
100 GNF0.01567 CAD
250 GNF0.03918 CAD
500 GNF0.07836 CAD
1000 GNF0.15673 CAD
2000 GNF0.31345 CAD
5000 GNF0.78364 CAD
10000 GNF1.56727 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Gine Frangı
1 CAD6380.53000 GNF
5 CAD31902.65000 GNF
10 CAD63805.30000 GNF
20 CAD127610.60000 GNF
50 CAD319026.50000 GNF
100 CAD638053.00000 GNF
250 CAD1595132.50000 GNF
500 CAD3190265.00000 GNF
1000 CAD6380530.00000 GNF
2000 CAD12761060.00000 GNF
5000 CAD31902650.00000 GNF
10000 CAD63805300.00000 GNF