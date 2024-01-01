bin Gambiya dalaşından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile GMD → SHP çevirin

1.000 gmd
11,74 shp

1.00000 GMD = 0.01174 SHP

04:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855321.0758589.3161.450731.651720.9482518.3497
1 GBP1.1691511.25785104.4251.696151.931141.1086521.4539
1 USD0.92950.795007183.0191.348451.535270.8813517.056
1 INR0.01119620.009576210.012045410.01624270.0184930.01061620.205447

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gambiya dalaşından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Saint Helena Poundu
1 GMD0.01174 SHP
5 GMD0.05870 SHP
10 GMD0.11739 SHP
20 GMD0.23479 SHP
50 GMD0.58698 SHP
100 GMD1.17395 SHP
250 GMD2.93487 SHP
500 GMD5.86975 SHP
1000 GMD11.73950 SHP
2000 GMD23.47900 SHP
5000 GMD58.69750 SHP
10000 GMD117.39500 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Gambiya Dalaşı
1 SHP85.18250 GMD
5 SHP425.91250 GMD
10 SHP851.82500 GMD
20 SHP1703.65000 GMD
50 SHP4259.12500 GMD
100 SHP8518.25000 GMD
250 SHP21295.62500 GMD
500 SHP42591.25000 GMD
1000 SHP85182.50000 GMD
2000 SHP170365.00000 GMD
5000 SHP425912.50000 GMD
10000 SHP851825.00000 GMD