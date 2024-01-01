10 bin Gambiya dalaşından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile GMD → AUD çevirin

10.000 gmd
228,50 aud

1,000 GMD = 0,02285 AUD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Gambiya dalaşından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Avustralya Doları
1 GMD0,02285 AUD
5 GMD0,11425 AUD
10 GMD0,22850 AUD
20 GMD0,45699 AUD
50 GMD1,14248 AUD
100 GMD2,28496 AUD
250 GMD5,71240 AUD
500 GMD11,42480 AUD
1000 GMD22,84960 AUD
2000 GMD45,69920 AUD
5000 GMD114,24800 AUD
10000 GMD228,49600 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Gambiya Dalaşı
1 AUD43,76440 GMD
5 AUD218,82200 GMD
10 AUD437,64400 GMD
20 AUD875,28800 GMD
50 AUD2.188,22000 GMD
100 AUD4.376,44000 GMD
250 AUD10.941,10000 GMD
500 AUD21.882,20000 GMD
1000 AUD43.764,40000 GMD
2000 AUD87.528,80000 GMD
5000 AUD218.822,00000 GMD
10000 AUD437.644,00000 GMD