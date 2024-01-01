20 Cebelitarık lirasından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile GIP → TRY çevirin

20 gip
805,71 try

1,000 GIP = 40,29 TRY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cebelitarık lirasından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

GIP → USD

GIP → EUR

GIP → GBP

GIP → INR

GIP → JPY

GIP → RUB

GIP → AUD

GIP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Türk Lirası
1 GIP40,28560 TRY
5 GIP201,42800 TRY
10 GIP402,85600 TRY
20 GIP805,71200 TRY
50 GIP2.014,28000 TRY
100 GIP4.028,56000 TRY
250 GIP10.071,40000 TRY
500 GIP20.142,80000 TRY
1000 GIP40.285,60000 TRY
2000 GIP80.571,20000 TRY
5000 GIP201.428,00000 TRY
10000 GIP402.856,00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Cebelitarık Lirası
1 TRY0,02482 GIP
5 TRY0,12411 GIP
10 TRY0,24823 GIP
20 TRY0,49646 GIP
50 TRY1,24114 GIP
100 TRY2,48228 GIP
250 TRY6,20570 GIP
500 TRY12,41140 GIP
1000 TRY24,82280 GIP
2000 TRY49,64560 GIP
5000 TRY124,11400 GIP
10000 TRY248,22800 GIP