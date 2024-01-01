Gana sedisinden Rus rublesine

Reel döviz kuru ile GHS → RUB çevirin

1.000 ghs
7.531,18 rub

1.00000 GHS = 7.53118 RUB

03:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADEURZARGBPSGDAUDINR
1 USD11.354350.9322519.06120.7958931.347851.541983.0098
1 CAD0.73836210.68832114.07410.5876570.9952011.1384861.2912
1 EUR1.07271.45281120.44690.853761.445841.65489.0446
1 ZAR0.05246270.07105270.048907110.04175460.07071170.08089214.35491

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gana sedisinden Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GHS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GHS → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gana sedisi için en iyi döviz çiftleri

GHS → USD

GHS → CAD

GHS → EUR

GHS → ZAR

GHS → GBP

GHS → SGD

GHS → AUD

GHS → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gana Sedisi / Rus Rublesi
1 GHS7.53118 RUB
5 GHS37.65590 RUB
10 GHS75.31180 RUB
20 GHS150.62360 RUB
50 GHS376.55900 RUB
100 GHS753.11800 RUB
250 GHS1882.79500 RUB
500 GHS3765.59000 RUB
1000 GHS7531.18000 RUB
2000 GHS15062.36000 RUB
5000 GHS37655.90000 RUB
10000 GHS75311.80000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Gana Sedisi
1 RUB0.13278 GHS
5 RUB0.66391 GHS
10 RUB1.32781 GHS
20 RUB2.65562 GHS
50 RUB6.63905 GHS
100 RUB13.27810 GHS
250 RUB33.19525 GHS
500 RUB66.39050 GHS
1000 RUB132.78100 GHS
2000 RUB265.56200 GHS
5000 RUB663.90500 GHS
10000 RUB1327.81000 GHS