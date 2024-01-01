5 Gürcistan larisinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile GEL → USD çevirin

1,000₾ GEL = 0,3668$ USD

19:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → USD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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USD
1 GEL → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36760,3720
Düşük0,36360,3636
Ortalama0,36620,3679
Değişim-0.20%-1.33%
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1 GEL → USD istatistikleri

GEL → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3676, en düşük 0,3636 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3662 oldu. GEL → USD kurundaki değişiklik -0.20 değerindeydi.

GEL → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3720, en düşük 0,3636 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3679 oldu. GEL → USD kurundaki değişiklik -1.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - USD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / ABD Doları
1 GEL0,36681 USD
5 GEL1,83406 USD
10 GEL3,66811 USD
20 GEL7,33622 USD
50 GEL18,34055 USD
100 GEL36,68110 USD
250 GEL91,70275 USD
500 GEL183,40550 USD
1000 GEL366,81100 USD
2000 GEL733,62200 USD
5000 GEL1.834,05500 USD
10000 GEL3.668,11000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Gürcistan Larisi
1 USD2,72620 GEL
5 USD13,63100 GEL
10 USD27,26200 GEL
20 USD54,52400 GEL
50 USD136,31000 GEL
100 USD272,62000 GEL
250 USD681,55000 GEL
500 USD1.363,10000 GEL
1000 USD2.726,20000 GEL
2000 USD5.452,40000 GEL
5000 USD13.631,00000 GEL
10000 USD27.262,00000 GEL