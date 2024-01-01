2.000 Gürcistan larisinden Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile GEL → RWF çevirin

2.000 gel
971.270 rwf

1,000₾ GEL = 485,6R₣ RWF

02:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek487,4840487,4840
Düşük469,1810455,3560
Ortalama482,0201473,1679
Değişim3.51%0.44%
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1 GEL → RWF istatistikleri

GEL → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 487,4840, en düşük 469,1810 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 482,0201 oldu. GEL → RWF kurundaki değişiklik 3.51 değerindeydi.

GEL → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 487,4840, en düşük 455,3560 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 473,1679 oldu. GEL → RWF kurundaki değişiklik 0.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6211,4961,6590,9520,227
1 GBP1,18711,285107,5721,7761,9691,12724,01
1 USD0,9240,778183,7111,3821,5320,87718,684
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Ruanda Frangı
1 GEL485,63500 RWF
5 GEL2.428,17500 RWF
10 GEL4.856,35000 RWF
20 GEL9.712,70000 RWF
50 GEL24.281,75000 RWF
100 GEL48.563,50000 RWF
250 GEL121.408,75000 RWF
500 GEL242.817,50000 RWF
1000 GEL485.635,00000 RWF
2000 GEL971.270,00000 RWF
5000 GEL2.428.175,00000 RWF
10000 GEL4.856.350,00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Gürcistan Larisi
1 RWF0,00206 GEL
5 RWF0,01030 GEL
10 RWF0,02059 GEL
20 RWF0,04118 GEL
50 RWF0,10296 GEL
100 RWF0,20592 GEL
250 RWF0,51479 GEL
500 RWF1,02958 GEL
1000 RWF2,05916 GEL
2000 RWF4,11832 GEL
5000 RWF10,29580 GEL
10000 RWF20,59160 GEL