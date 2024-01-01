100 Gürcistan larisinden Panama balboasına

Reel döviz kuru ile GEL → PAB çevirin

100 gel
36,87 pab

1,000₾ GEL = 0,3687B/. PAB

01:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → PABSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,37110,3743
Düşük0,35750,3484
Ortalama0,36690,3623
Değişim3.11%-1.28%
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1 GEL → PAB istatistikleri

GEL → PAB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3711, en düşük 0,3575 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3669 oldu. GEL → PAB kurundaki değişiklik 3.11 değerindeydi.

GEL → PAB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3743, en düşük 0,3484 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3623 oldu. GEL → PAB kurundaki değişiklik -1.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6461,4961,6570,9520,23
1 GBP1,18711,286107,6151,7761,9671,12724,016
1 USD0,9230,778183,7111,3811,530,87718,682
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Panama Balboası
1 GEL0,36866 PAB
5 GEL1,84329 PAB
10 GEL3,68657 PAB
20 GEL7,37314 PAB
50 GEL18,43285 PAB
100 GEL36,86570 PAB
250 GEL92,16425 PAB
500 GEL184,32850 PAB
1000 GEL368,65700 PAB
2000 GEL737,31400 PAB
5000 GEL1.843,28500 PAB
10000 GEL3.686,57000 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Gürcistan Larisi
1 PAB2,71255 GEL
5 PAB13,56275 GEL
10 PAB27,12550 GEL
20 PAB54,25100 GEL
50 PAB135,62750 GEL
100 PAB271,25500 GEL
250 PAB678,13750 GEL
500 PAB1.356,27500 GEL
1000 PAB2.712,55000 GEL
2000 PAB5.425,10000 GEL
5000 PAB13.562,75000 GEL
10000 PAB27.125,50000 GEL