5.000 Gürcistan larisinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile GEL → NZD çevirin

5.000 gel
3.094,58 nzd

1,000₾ GEL = 0,6189$ NZD

01:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,62620,6262
Düşük0,58620,5642
Ortalama0,60850,5960
Değişim5.29%-0.37%
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1 GEL → NZD istatistikleri

GEL → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6262, en düşük 0,5862 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6085 oldu. GEL → NZD kurundaki değişiklik 5.29 değerindeydi.

GEL → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6262, en düşük 0,5642 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5960 oldu. GEL → NZD kurundaki değişiklik -0.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,631,4961,6570,9520,232
1 GBP1,18711,286107,5911,7761,9671,12724,018
1 USD0,9230,778183,6921,3811,530,87718,683
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Yeni Zelanda Doları
1 GEL0,61892 NZD
5 GEL3,09458 NZD
10 GEL6,18915 NZD
20 GEL12,37830 NZD
50 GEL30,94575 NZD
100 GEL61,89150 NZD
250 GEL154,72875 NZD
500 GEL309,45750 NZD
1000 GEL618,91500 NZD
2000 GEL1.237,83000 NZD
5000 GEL3.094,57500 NZD
10000 GEL6.189,15000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Gürcistan Larisi
1 NZD1,61573 GEL
5 NZD8,07865 GEL
10 NZD16,15730 GEL
20 NZD32,31460 GEL
50 NZD80,78650 GEL
100 NZD161,57300 GEL
250 NZD403,93250 GEL
500 NZD807,86500 GEL
1000 NZD1.615,73000 GEL
2000 NZD3.231,46000 GEL
5000 NZD8.078,65000 GEL
10000 NZD16.157,30000 GEL