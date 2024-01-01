bin Gürcistan larisinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile GEL → MXN çevirin

1,000₾ GEL = 7,466Mex$ MXN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → MXN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MXN
1 GEL → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,52217,5221
Düşük7,25556,9403
Ortalama7,36627,2524
Değişim2.19%7.58%
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1 GEL → MXN istatistikleri

GEL → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,5221, en düşük 7,2555 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,3662 oldu. GEL → MXN kurundaki değişiklik 2.19 değerindeydi.

GEL → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,5221, en düşük 6,9403 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,2524 oldu. GEL → MXN kurundaki değişiklik 7.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - MXN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Meksika Pesosu
1 GEL7,46622 MXN
5 GEL37,33110 MXN
10 GEL74,66220 MXN
20 GEL149,32440 MXN
50 GEL373,31100 MXN
100 GEL746,62200 MXN
250 GEL1.866,55500 MXN
500 GEL3.733,11000 MXN
1000 GEL7.466,22000 MXN
2000 GEL14.932,44000 MXN
5000 GEL37.331,10000 MXN
10000 GEL74.662,20000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Gürcistan Larisi
1 MXN0,13394 GEL
5 MXN0,66969 GEL
10 MXN1,33937 GEL
20 MXN2,67874 GEL
50 MXN6,69685 GEL
100 MXN13,39370 GEL
250 MXN33,48425 GEL
500 MXN66,96850 GEL
1000 MXN133,93700 GEL
2000 MXN267,87400 GEL
5000 MXN669,68500 GEL
10000 MXN1.339,37000 GEL