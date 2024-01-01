5 Gürcistan larisinden Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile GEL → MNT çevirin

5 gel
6.227,55 mnt

1,000₾ GEL = 1.246₮ MNT

01:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → MNTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.258,38001.263,7800
Düşük1.208,26001.176,9200
Ortalama1.240,53201.224,1861
Değişim3.08%-1.20%
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1 GEL → MNT istatistikleri

GEL → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.258,3800, en düşük 1.208,2600 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.240,5320 oldu. GEL → MNT kurundaki değişiklik 3.08 değerindeydi.

GEL → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.263,7800, en düşük 1.176,9200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.224,1861 oldu. GEL → MNT kurundaki değişiklik -1.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6591,4961,6550,94920,234
1 GBP1,18711,286107,6231,7761,9651,12724,02
1 USD0,9230,778183,6911,3811,5280,87618,679
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Moğol Tugriki
1 GEL1.245,51000 MNT
5 GEL6.227,55000 MNT
10 GEL12.455,10000 MNT
20 GEL24.910,20000 MNT
50 GEL62.275,50000 MNT
100 GEL124.551,00000 MNT
250 GEL311.377,50000 MNT
500 GEL622.755,00000 MNT
1000 GEL1.245.510,00000 MNT
2000 GEL2.491.020,00000 MNT
5000 GEL6.227.550,00000 MNT
10000 GEL12.455.100,00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Gürcistan Larisi
1 MNT0,00080 GEL
5 MNT0,00401 GEL
10 MNT0,00803 GEL
20 MNT0,01606 GEL
50 MNT0,04014 GEL
100 MNT0,08029 GEL
250 MNT0,20072 GEL
500 MNT0,40144 GEL
1000 MNT0,80289 GEL
2000 MNT1,60577 GEL
5000 MNT4,01443 GEL
10000 MNT8,02886 GEL