5.000 Gürcistan larisinden Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile GEL → HNL çevirin

1,000₾ GEL = 9,245L HNL

21:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → HNL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HNL
1 GEL → HNLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,24509,2450
Düşük9,14569,0644
Ortalama9,20139,1750
Değişim0.34%0.31%
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1 GEL → HNL istatistikleri

GEL → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,2450, en düşük 9,1456 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,2013 oldu. GEL → HNL kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

GEL → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,2450, en düşük 9,0644 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,1750 oldu. GEL → HNL kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - HNL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Honduras Lempirası
1 GEL9,24499 HNL
5 GEL46,22495 HNL
10 GEL92,44990 HNL
20 GEL184,89980 HNL
50 GEL462,24950 HNL
100 GEL924,49900 HNL
250 GEL2.311,24750 HNL
500 GEL4.622,49500 HNL
1000 GEL9.244,99000 HNL
2000 GEL18.489,98000 HNL
5000 GEL46.224,95000 HNL
10000 GEL92.449,90000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Gürcistan Larisi
1 HNL0,10817 GEL
5 HNL0,54084 GEL
10 HNL1,08167 GEL
20 HNL2,16334 GEL
50 HNL5,40835 GEL
100 HNL10,81670 GEL
250 HNL27,04175 GEL
500 HNL54,08350 GEL
1000 HNL108,16700 GEL
2000 HNL216,33400 GEL
5000 HNL540,83500 GEL
10000 HNL1.081,67000 GEL