10 Gürcistan larisinden Gine frangına

Reel döviz kuru ile GEL → GNF çevirin

1,000₾ GEL = 3.161GFr GNF

21:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → GNF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GNF
1 GEL → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.170,65003.210,9500
Düşük3.131,41003.131,4100
Ortalama3.154,69703.171,8387
Değişim-0.29%-1.31%
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1 GEL → GNF istatistikleri

GEL → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.170,6500, en düşük 3.131,4100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.154,6970 oldu. GEL → GNF kurundaki değişiklik -0.29 değerindeydi.

GEL → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.210,9500, en düşük 3.131,4100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.171,8387 oldu. GEL → GNF kurundaki değişiklik -1.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - GNF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

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GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Gine Frangı
1 GEL3.161,36000 GNF
5 GEL15.806,80000 GNF
10 GEL31.613,60000 GNF
20 GEL63.227,20000 GNF
50 GEL158.068,00000 GNF
100 GEL316.136,00000 GNF
250 GEL790.340,00000 GNF
500 GEL1.580.680,00000 GNF
1000 GEL3.161.360,00000 GNF
2000 GEL6.322.720,00000 GNF
5000 GEL15.806.800,00000 GNF
10000 GEL31.613.600,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Gürcistan Larisi
1 GNF0,00032 GEL
5 GNF0,00158 GEL
10 GNF0,00316 GEL
20 GNF0,00633 GEL
50 GNF0,01582 GEL
100 GNF0,03163 GEL
250 GNF0,07908 GEL
500 GNF0,15816 GEL
1000 GNF0,31632 GEL
2000 GNF0,63264 GEL
5000 GNF1,58160 GEL
10000 GNF3,16320 GEL