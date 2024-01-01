250 Gürcistan larisinden Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile GEL → FKP çevirin

1.000₾ GEL = 0.2907£ FKP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → FKP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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FKP
1 GEL → FKPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.29070.2907
Düşük0.27960.2732
Ortalama0.28360.2813
Değişim3.20%1.57%
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1 GEL → FKP istatistikleri

GEL → FKP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.2907, en düşük 0.2796 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.2836 oldu. GEL → FKP kurundaki değişiklik 3.20 değerindeydi.

GEL → FKP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.2907, en düşük 0.2732 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.2813 oldu. GEL → FKP kurundaki değişiklik 1.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - FKP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8351151.053988.98311.484951.630540.9360721.4515
1 GBP1.1974411.262106.5531.778161.95251.1208925.6873
1 USD0.948850.792393184.43221.4091.547150.8881520.3544
1 INR0.01123810.009384960.011843810.01668790.01832420.01051910.241074

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Falkland Adaları Poundu
1 GEL0.29066 FKP
5 GEL1.45329 FKP
10 GEL2.90658 FKP
20 GEL5.81316 FKP
50 GEL14.53290 FKP
100 GEL29.06580 FKP
250 GEL72.66450 FKP
500 GEL145.32900 FKP
1000 GEL290.65800 FKP
2000 GEL581.31600 FKP
5000 GEL1453.29000 FKP
10000 GEL2906.58000 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Gürcistan Larisi
1 FKP3.44046 GEL
5 FKP17.20230 GEL
10 FKP34.40460 GEL
20 FKP68.80920 GEL
50 FKP172.02300 GEL
100 FKP344.04600 GEL
250 FKP860.11500 GEL
500 FKP1720.23000 GEL
1000 FKP3440.46000 GEL
2000 FKP6880.92000 GEL
5000 FKP17202.30000 GEL
10000 FKP34404.60000 GEL