20 Gürcistan larisinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile GEL → DZD çevirin

1,000₾ GEL = 48,93دج DZD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → DZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DZD
1 GEL → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek49,125949,8387
Düşük48,430948,3523
Ortalama48,802748,9403
Değişim-0.07%-1.83%
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1 GEL → DZD istatistikleri

GEL → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 49,1259, en düşük 48,4309 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 48,8027 oldu. GEL → DZD kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

GEL → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 49,8387, en düşük 48,3523 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 48,9403 oldu. GEL → DZD kurundaki değişiklik -1.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - DZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Cezayir Dinarı
1 GEL48,92740 DZD
5 GEL244,63700 DZD
10 GEL489,27400 DZD
20 GEL978,54800 DZD
50 GEL2.446,37000 DZD
100 GEL4.892,74000 DZD
250 GEL12.231,85000 DZD
500 GEL24.463,70000 DZD
1000 GEL48.927,40000 DZD
2000 GEL97.854,80000 DZD
5000 GEL244.637,00000 DZD
10000 GEL489.274,00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Gürcistan Larisi
1 DZD0,02044 GEL
5 DZD0,10219 GEL
10 DZD0,20438 GEL
20 DZD0,40877 GEL
50 DZD1,02192 GEL
100 DZD2,04384 GEL
250 DZD5,10960 GEL
500 DZD10,21920 GEL
1000 DZD20,43840 GEL
2000 DZD40,87680 GEL
5000 DZD102,19200 GEL
10000 DZD204,38400 GEL