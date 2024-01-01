5 Gürcistan larisinden Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile GEL → DOP çevirin

1,000₾ GEL = 22,09$ DOP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → DOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DOP
1 GEL → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek22,118822,2880
Düşük21,875621,8724
Ortalama22,035222,0898
Değişim-0.07%-0.56%
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1 GEL → DOP istatistikleri

GEL → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 22,1188, en düşük 21,8756 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 22,0352 oldu. GEL → DOP kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

GEL → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 22,2880, en düşük 21,8724 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 22,0898 oldu. GEL → DOP kurundaki değişiklik -0.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - DOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Dominik Pesosu
1 GEL22,08700 DOP
5 GEL110,43500 DOP
10 GEL220,87000 DOP
20 GEL441,74000 DOP
50 GEL1.104,35000 DOP
100 GEL2.208,70000 DOP
250 GEL5.521,75000 DOP
500 GEL11.043,50000 DOP
1000 GEL22.087,00000 DOP
2000 GEL44.174,00000 DOP
5000 GEL110.435,00000 DOP
10000 GEL220.870,00000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Gürcistan Larisi
1 DOP0,04528 GEL
5 DOP0,22638 GEL
10 DOP0,45276 GEL
20 DOP0,90551 GEL
50 DOP2,26378 GEL
100 DOP4,52756 GEL
250 DOP11,31890 GEL
500 DOP22,63780 GEL
1000 DOP45,27560 GEL
2000 DOP90,55120 GEL
5000 DOP226,37800 GEL
10000 DOP452,75600 GEL