250 Gürcistan larisinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile GEL → CRC çevirin

1,000₾ GEL = 186,8₡ CRC

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → CRC çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CRC
1 GEL → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek189,3260195,0760
Düşük186,3470186,3470
Ortalama187,8987190,2046
Değişim-1.32%-3.11%
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1 GEL → CRC istatistikleri

GEL → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 189,3260, en düşük 186,3470 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 187,8987 oldu. GEL → CRC kurundaki değişiklik -1.32 değerindeydi.

GEL → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 195,0760, en düşük 186,3470 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 190,2046 oldu. GEL → CRC kurundaki değişiklik -3.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - CRC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Kosta Rika Kolonu
1 GEL186,82400 CRC
5 GEL934,12000 CRC
10 GEL1.868,24000 CRC
20 GEL3.736,48000 CRC
50 GEL9.341,20000 CRC
100 GEL18.682,40000 CRC
250 GEL46.706,00000 CRC
500 GEL93.412,00000 CRC
1000 GEL186.824,00000 CRC
2000 GEL373.648,00000 CRC
5000 GEL934.120,00000 CRC
10000 GEL1.868.240,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Gürcistan Larisi
1 CRC0,00535 GEL
5 CRC0,02676 GEL
10 CRC0,05353 GEL
20 CRC0,10705 GEL
50 CRC0,26763 GEL
100 CRC0,53526 GEL
250 CRC1,33816 GEL
500 CRC2,67631 GEL
1000 CRC5,35263 GEL
2000 CRC10,70526 GEL
5000 CRC26,76315 GEL
10000 CRC53,52630 GEL