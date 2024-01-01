bin Gürcistan larisinden Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile GEL → CLP çevirin

1,000₾ GEL = 359,4$ CLP

19:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → CLP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CLP
1 GEL → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek359,7580359,7580
Düşük344,8580328,8510
Ortalama351,6021344,3271
Değişim2.79%4.73%
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1 GEL → CLP istatistikleri

GEL → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 359,7580, en düşük 344,8580 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 351,6021 oldu. GEL → CLP kurundaki değişiklik 2.79 değerindeydi.

GEL → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 359,7580, en düşük 328,8510 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 344,3271 oldu. GEL → CLP kurundaki değişiklik 4.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - CLP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Şili Pesosu
1 GEL359,43100 CLP
5 GEL1.797,15500 CLP
10 GEL3.594,31000 CLP
20 GEL7.188,62000 CLP
50 GEL17.971,55000 CLP
100 GEL35.943,10000 CLP
250 GEL89.857,75000 CLP
500 GEL179.715,50000 CLP
1000 GEL359.431,00000 CLP
2000 GEL718.862,00000 CLP
5000 GEL1.797.155,00000 CLP
10000 GEL3.594.310,00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Gürcistan Larisi
1 CLP0,00278 GEL
5 CLP0,01391 GEL
10 CLP0,02782 GEL
20 CLP0,05564 GEL
50 CLP0,13911 GEL
100 CLP0,27822 GEL
250 CLP0,69555 GEL
500 CLP1,39109 GEL
1000 CLP2,78218 GEL
2000 CLP5,56436 GEL
5000 CLP13,91090 GEL
10000 CLP27,82180 GEL