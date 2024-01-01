bin Gürcistan larisinden Şili pesosuna
Reel döviz kuru ile GEL → CLP çevirin
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GEL → CLP çevrim grafiği
1 GEL = 359,43100 CLP
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|1 GEL → CLP
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|359,7580
|359,7580
|Düşük
|344,8580
|328,8510
|Ortalama
|351,6021
|344,3271
|Değişim
|2.79%
|4.73%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 GEL → CLP istatistikleri
GEL → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 359,7580, en düşük 344,8580 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 351,6021 oldu. GEL → CLP kurundaki değişiklik 2.79 değerindeydi.
GEL → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 359,7580, en düşük 328,8510 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 344,3271 oldu. GEL → CLP kurundaki değişiklik 4.73 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gürcistan larisinden Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Şili Pesosu
|1 GEL
|359,43100 CLP
|5 GEL
|1.797,15500 CLP
|10 GEL
|3.594,31000 CLP
|20 GEL
|7.188,62000 CLP
|50 GEL
|17.971,55000 CLP
|100 GEL
|35.943,10000 CLP
|250 GEL
|89.857,75000 CLP
|500 GEL
|179.715,50000 CLP
|1000 GEL
|359.431,00000 CLP
|2000 GEL
|718.862,00000 CLP
|5000 GEL
|1.797.155,00000 CLP
|10000 GEL
|3.594.310,00000 CLP