5 Gürcistan larisinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile GEL → CAD çevirin

1,000₾ GEL = 0,5168C$ CAD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → CAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CAD
1 GEL → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,51680,5168
Düşük0,50510,4925
Ortalama0,50930,5036
Değişim1.89%1.99%
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1 GEL → CAD istatistikleri

GEL → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5168, en düşük 0,5051 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5093 oldu. GEL → CAD kurundaki değişiklik 1.89 değerindeydi.

GEL → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5168, en düşük 0,4925 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5036 oldu. GEL → CAD kurundaki değişiklik 1.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - CAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Kanada Doları
1 GEL0,51684 CAD
5 GEL2,58418 CAD
10 GEL5,16837 CAD
20 GEL10,33674 CAD
50 GEL25,84185 CAD
100 GEL51,68370 CAD
250 GEL129,20925 CAD
500 GEL258,41850 CAD
1000 GEL516,83700 CAD
2000 GEL1.033,67400 CAD
5000 GEL2.584,18500 CAD
10000 GEL5.168,37000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Gürcistan Larisi
1 CAD1,93485 GEL
5 CAD9,67425 GEL
10 CAD19,34850 GEL
20 CAD38,69700 GEL
50 CAD96,74250 GEL
100 CAD193,48500 GEL
250 CAD483,71250 GEL
500 CAD967,42500 GEL
1000 CAD1.934,85000 GEL
2000 CAD3.869,70000 GEL
5000 CAD9.674,25000 GEL
10000 CAD19.348,50000 GEL