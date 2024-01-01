100 Gürcistan larisinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile GEL → BGN çevirin

1,000₾ GEL = 0,6810лв BGN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → BGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BGN
1 GEL → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,68100,6810
Düşük0,65560,6410
Ortalama0,66520,6562
Değişim2.92%3.82%
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1 GEL → BGN istatistikleri

GEL → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6810, en düşük 0,6556 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6652 oldu. GEL → BGN kurundaki değişiklik 2.92 değerindeydi.

GEL → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6810, en düşük 0,6410 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6562 oldu. GEL → BGN kurundaki değişiklik 3.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - BGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Bulgar Levası
1 GEL0,68099 BGN
5 GEL3,40492 BGN
10 GEL6,80985 BGN
20 GEL13,61970 BGN
50 GEL34,04925 BGN
100 GEL68,09850 BGN
250 GEL170,24625 BGN
500 GEL340,49250 BGN
1000 GEL680,98500 BGN
2000 GEL1.361,97000 BGN
5000 GEL3.404,92500 BGN
10000 GEL6.809,85000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Gürcistan Larisi
1 BGN1,46846 GEL
5 BGN7,34230 GEL
10 BGN14,68460 GEL
20 BGN29,36920 GEL
50 BGN73,42300 GEL
100 BGN146,84600 GEL
250 BGN367,11500 GEL
500 BGN734,23000 GEL
1000 BGN1.468,46000 GEL
2000 BGN2.936,92000 GEL
5000 BGN7.342,30000 GEL
10000 BGN14.684,60000 GEL