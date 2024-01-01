5.000 Falkland Adaları poundundan Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile FKP → SAR çevirin

1,000£ FKP = 4,740SR SAR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → SAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SAR
1 FKP → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,90305,0374
Düşük4,73994,7399
Ortalama4,84994,9120
Değişim-3.31%-2.76%
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1 FKP → SAR istatistikleri

FKP → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,9030, en düşük 4,7399 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8499 oldu. FKP → SAR kurundaki değişiklik -3.31 değerindeydi.

FKP → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0374, en düşük 4,7399 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,9120 oldu. FKP → SAR kurundaki değişiklik -2.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Arabistan Riyali
1 FKP4,73988 SAR
5 FKP23,69940 SAR
10 FKP47,39880 SAR
20 FKP94,79760 SAR
50 FKP236,99400 SAR
100 FKP473,98800 SAR
250 FKP1.184,97000 SAR
500 FKP2.369,94000 SAR
1000 FKP4.739,88000 SAR
2000 FKP9.479,76000 SAR
5000 FKP23.699,40000 SAR
10000 FKP47.398,80000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Falkland Adaları Poundu
1 SAR0,21098 FKP
5 SAR1,05488 FKP
10 SAR2,10976 FKP
20 SAR4,21952 FKP
50 SAR10,54880 FKP
100 SAR21,09760 FKP
250 SAR52,74400 FKP
500 SAR105,48800 FKP
1000 SAR210,97600 FKP
2000 SAR421,95200 FKP
5000 SAR1.054,88000 FKP
10000 SAR2.109,76000 FKP