500 Falkland Adaları poundundan Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile FKP → PLN çevirin

1,000£ FKP = 5,172zł PLN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → PLN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PLN
1 FKP → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,26595,2659
Düşük5,15854,9984
Ortalama5,20115,1322
Değişim0.04%3.48%
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1 FKP → PLN istatistikleri

FKP → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,2659, en düşük 5,1585 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,2011 oldu. FKP → PLN kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

FKP → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,2659, en düşük 4,9984 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,1322 oldu. FKP → PLN kurundaki değişiklik 3.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - PLN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Polonya Zlotisi
1 FKP5,17224 PLN
5 FKP25,86120 PLN
10 FKP51,72240 PLN
20 FKP103,44480 PLN
50 FKP258,61200 PLN
100 FKP517,22400 PLN
250 FKP1.293,06000 PLN
500 FKP2.586,12000 PLN
1000 FKP5.172,24000 PLN
2000 FKP10.344,48000 PLN
5000 FKP25.861,20000 PLN
10000 FKP51.722,40000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Falkland Adaları Poundu
1 PLN0,19334 FKP
5 PLN0,96670 FKP
10 PLN1,93340 FKP
20 PLN3,86680 FKP
50 PLN9,66700 FKP
100 PLN19,33400 FKP
250 PLN48,33500 FKP
500 PLN96,67000 FKP
1000 PLN193,34000 FKP
2000 PLN386,68000 FKP
5000 PLN966,70000 FKP
10000 PLN1.933,40000 FKP