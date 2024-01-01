5.000 Falkland Adaları poundundan Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile FKP → NZD çevirin

1,000£ FKP = 2,151$ NZD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → NZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NZD
1 FKP → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,17932,1793
Düşük2,14772,1005
Ortalama2,16102,1375
Değişim0.10%1.33%
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1 FKP → NZD istatistikleri

FKP → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,1793, en düşük 2,1477 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,1610 oldu. FKP → NZD kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

FKP → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1793, en düşük 2,1005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1375 oldu. FKP → NZD kurundaki değişiklik 1.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - NZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Yeni Zelanda Doları
1 FKP2,15138 NZD
5 FKP10,75690 NZD
10 FKP21,51380 NZD
20 FKP43,02760 NZD
50 FKP107,56900 NZD
100 FKP215,13800 NZD
250 FKP537,84500 NZD
500 FKP1.075,69000 NZD
1000 FKP2.151,38000 NZD
2000 FKP4.302,76000 NZD
5000 FKP10.756,90000 NZD
10000 FKP21.513,80000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Falkland Adaları Poundu
1 NZD0,46482 FKP
5 NZD2,32409 FKP
10 NZD4,64818 FKP
20 NZD9,29636 FKP
50 NZD23,24090 FKP
100 NZD46,48180 FKP
250 NZD116,20450 FKP
500 NZD232,40900 FKP
1000 NZD464,81800 FKP
2000 NZD929,63600 FKP
5000 NZD2.324,09000 FKP
10000 NZD4.648,18000 FKP