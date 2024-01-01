10 bin Falkland Adaları poundundan Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile FKP → LBP çevirin

1,000£ FKP = 113.000ل.ل. LBP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → LBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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LBP
1 FKP → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek116.860,0000120.208,0000
Düşük113.012,0000113.012,0000
Ortalama115.601,7000117.132,8333
Değişim-3.28%-2.82%
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1 FKP → LBP istatistikleri

FKP → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 116.860,0000, en düşük 113.012,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 115.601,7000 oldu. FKP → LBP kurundaki değişiklik -3.28 değerindeydi.

FKP → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 120.208,0000, en düşük 113.012,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 117.132,8333 oldu. FKP → LBP kurundaki değişiklik -2.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - LBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

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FKP → ZAR

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Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Lübnan Lirası
1 FKP113.012,00000 LBP
5 FKP565.060,00000 LBP
10 FKP1.130.120,00000 LBP
20 FKP2.260.240,00000 LBP
50 FKP5.650.600,00000 LBP
100 FKP11.301.200,00000 LBP
250 FKP28.253.000,00000 LBP
500 FKP56.506.000,00000 LBP
1000 FKP113.012.000,00000 LBP
2000 FKP226.024.000,00000 LBP
5000 FKP565.060.000,00000 LBP
10000 FKP1.130.120.000,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Falkland Adaları Poundu
1 LBP0,00001 FKP
5 LBP0,00004 FKP
10 LBP0,00009 FKP
20 LBP0,00018 FKP
50 LBP0,00044 FKP
100 LBP0,00088 FKP
250 LBP0,00221 FKP
500 LBP0,00442 FKP
1000 LBP0,00885 FKP
2000 LBP0,01770 FKP
5000 LBP0,04424 FKP
10000 LBP0,08849 FKP