50 Falkland Adaları poundundan Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile FKP → JMD çevirin

1,000£ FKP = 199,9J$ JMD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FKP → JMD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

JMD
1 FKP → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek206,9160210,6020
Düşük199,8940199,8940
Ortalama204,1106206,0085
Değişim-3.38%-1.82%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FKP → JMD istatistikleri

FKP → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 206,9160, en düşük 199,8940 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 204,1106 oldu. FKP → JMD kurundaki değişiklik -3.38 değerindeydi.

FKP → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 210,6020, en düşük 199,8940 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 206,0085 oldu. FKP → JMD kurundaki değişiklik -1.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Falkland Adaları poundundan Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Jamaika Doları
1 FKP199,89400 JMD
5 FKP999,47000 JMD
10 FKP1.998,94000 JMD
20 FKP3.997,88000 JMD
50 FKP9.994,70000 JMD
100 FKP19.989,40000 JMD
250 FKP49.973,50000 JMD
500 FKP99.947,00000 JMD
1000 FKP199.894,00000 JMD
2000 FKP399.788,00000 JMD
5000 FKP999.470,00000 JMD
10000 FKP1.998.940,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Falkland Adaları Poundu
1 JMD0,00500 FKP
5 JMD0,02501 FKP
10 JMD0,05003 FKP
20 JMD0,10005 FKP
50 JMD0,25013 FKP
100 JMD0,50026 FKP
250 JMD1,25066 FKP
500 JMD2,50132 FKP
1000 JMD5,00264 FKP
2000 JMD10,00528 FKP
5000 JMD25,01320 FKP
10000 JMD50,02640 FKP