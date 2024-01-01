bin Falkland Adaları poundundan Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile FKP → IDR çevirin

1,000£ FKP = 20.010Rp IDR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → IDR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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IDR
1 FKP → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek20.517,700020.537,8000
Düşük20.009,000020.009,0000
Ortalama20.248,460020.275,4989
Değişim-0.86%-0.96%
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1 FKP → IDR istatistikleri

FKP → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 20.517,7000, en düşük 20.009,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 20.248,4600 oldu. FKP → IDR kurundaki değişiklik -0.86 değerindeydi.

FKP → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 20.537,8000, en düşük 20.009,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 20.275,4989 oldu. FKP → IDR kurundaki değişiklik -0.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - IDR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

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FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Endonezya Rupisi
1 FKP20.009,00000 IDR
5 FKP100.045,00000 IDR
10 FKP200.090,00000 IDR
20 FKP400.180,00000 IDR
50 FKP1.000.450,00000 IDR
100 FKP2.000.900,00000 IDR
250 FKP5.002.250,00000 IDR
500 FKP10.004.500,00000 IDR
1000 FKP20.009.000,00000 IDR
2000 FKP40.018.000,00000 IDR
5000 FKP100.045.000,00000 IDR
10000 FKP200.090.000,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Falkland Adaları Poundu
1 IDR0,00005 FKP
5 IDR0,00025 FKP
10 IDR0,00050 FKP
20 IDR0,00100 FKP
50 IDR0,00250 FKP
100 IDR0,00500 FKP
250 IDR0,01249 FKP
500 IDR0,02499 FKP
1000 IDR0,04998 FKP
2000 IDR0,09996 FKP
5000 IDR0,24989 FKP
10000 IDR0,49978 FKP