5.000 Falkland Adaları poundundan Euroya

Reel döviz kuru ile FKP → EUR çevirin

1,000£ FKP = 1,197€ EUR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → EUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EUR
1 FKP → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,20741,2074
Düşük1,18501,1713
Ortalama1,19911,1930
Değişim-0.30%2.19%
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1 FKP → EUR istatistikleri

FKP → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2074, en düşük 1,1850 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,1991 oldu. FKP → EUR kurundaki değişiklik -0.30 değerindeydi.

FKP → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2074, en düşük 1,1713 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,1930 oldu. FKP → EUR kurundaki değişiklik 2.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - EUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Euro
1 FKP1,19746 EUR
5 FKP5,98730 EUR
10 FKP11,97460 EUR
20 FKP23,94920 EUR
50 FKP59,87300 EUR
100 FKP119,74600 EUR
250 FKP299,36500 EUR
500 FKP598,73000 EUR
1000 FKP1.197,46000 EUR
2000 FKP2.394,92000 EUR
5000 FKP5.987,30000 EUR
10000 FKP11.974,60000 EUR
Çevrim kurları Euro / Falkland Adaları Poundu
1 EUR0,83510 FKP
5 EUR4,17552 FKP
10 EUR8,35103 FKP
20 EUR16,70206 FKP
50 EUR41,75515 FKP
100 EUR83,51030 FKP
250 EUR208,77575 FKP
500 EUR417,55150 FKP
1000 EUR835,10300 FKP
2000 EUR1.670,20600 FKP
5000 EUR4.175,51500 FKP
10000 EUR8.351,03000 FKP