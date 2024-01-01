2.000 Falkland Adaları poundundan Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile FKP → AUD çevirin

1,000£ FKP = 1,953A$ AUD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → AUD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AUD
1 FKP → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,98361,9836
Düşük1,94261,9164
Ortalama1,95901,9502
Değişim0.33%1.22%
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1 FKP → AUD istatistikleri

FKP → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9836, en düşük 1,9426 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9590 oldu. FKP → AUD kurundaki değişiklik 0.33 değerindeydi.

FKP → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9836, en düşük 1,9164 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,9502 oldu. FKP → AUD kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - AUD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Avustralya Doları
1 FKP1,95250 AUD
5 FKP9,76250 AUD
10 FKP19,52500 AUD
20 FKP39,05000 AUD
50 FKP97,62500 AUD
100 FKP195,25000 AUD
250 FKP488,12500 AUD
500 FKP976,25000 AUD
1000 FKP1.952,50000 AUD
2000 FKP3.905,00000 AUD
5000 FKP9.762,50000 AUD
10000 FKP19.525,00000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Falkland Adaları Poundu
1 AUD0,51216 FKP
5 AUD2,56082 FKP
10 AUD5,12163 FKP
20 AUD10,24326 FKP
50 AUD25,60815 FKP
100 AUD51,21630 FKP
250 AUD128,04075 FKP
500 AUD256,08150 FKP
1000 AUD512,16300 FKP
2000 AUD1.024,32600 FKP
5000 AUD2.560,81500 FKP
10000 AUD5.121,63000 FKP